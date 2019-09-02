Экс-игроки сборной России подали иск к МВД в размере 123 млн рублей

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Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов подал иск к МВД в Замоскворецкий районный суд, сообщает «Коммерсант».

По информации издания, специалист требует выплаты в размере 28,7 миллионов рублей компенсации за бездействие в деле о хищении средств вкладчиков банка «Замоскворецкий», которое было возбуждено 27 июня 2014 года.

В мае 2013 года Хохлов перечислил на счет в банке $905 тыс, однако спустя год оказалось, что на счетах экс-футболиста нет средств. В предоставленной бывшему игроку сборной России выписке от конкурсного управляющего указывалось, что все его деньги были переведены в рубли по просьбе спортсмена и спустя два дня выдана ему на руки. При этом банк не смог предоставить подтверждающих эту операцию документов.

Хохлов обратился в Агентство по страхованию вкладов (АСВ) с просьбой выплатить ему страховое возмещение в размере 700 тысяч рублей и внести его в реестр кредиторов, но АСВ оказало ему, аргументировав свое решение наличием данных о том, что вкладчик сам снял свои средства. После обращения в Таганский районный суд требование главного тренера «Динамо» было выполнено.

Вместе с Хохловым в суд обратились его помощник Юрий Никифоров и бывшие футболисты сборной России Андрей Каряка и Дмитрий Кириченко. Общая сумма коллективного иска превышает 123 млн рублей. В иске подчеркивается, что за время расследования правоохранительные органы саботировали работу и не проводили необходимых следственных действий.

Ранее бывший полузащитник сборной России Евгений Алдонин подал иск на МВД в размере 47,3 млн рублей.