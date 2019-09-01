Сотникова рассказала об отдыхе на Бали

<img src="//img.gazeta.ru/files3/535/12468535/upload-RIAN_2383435.HR-pic905-895x505-15920.jpg">

Олимпийская чемпионка Игр в Сочи 2014 года фигуристка Аделина Сотникова поделилась впечатлениями от отдыха на Бали.

«Это уникальное место. Я смогла отдохнуть от своего жесткого режима, восполнить запас сил. Побывала на трех водопадах, впервые провела время рядом со слонами, полностью отключилась от суеты и всего, что могло меня беспокоить. На репетициях шоу опасалась, что тяжело буду привыкать к катанию в паре, ведь я одиночница. Но я справилась всего за полтора дня и уже вошла в программу. Рада, что могу пробовать новое и учиться. Я получаю положительные отзывы от публики как при личных встречах, так и через социальные сети», — рассказала в интервью Hello Cотникова.

23-летняя Сотникова — двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы, чемпионка мира среди юниоров, четырехкратная чемпионка России, а также серебряный медалист первых юношеских Олимпийских игр.

Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова недовольна показательными выступлениями двукратной чемпионки мира и Европы Евгении Медведевой.