Камболов вызван в сборную на замену травмированному Алексею Миранчуку

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Полузащитник «Краснодара» Руслан Камболов был вызван в сборную России ля подготовки к отборочным матчам чемпионата Европы — 2020. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

В скором времени отечественным футболистам придется сыграть со сборными Шотландии и Казахстана.

Игрок «быков» был вызван из-за травмы полузащитника московского «Локомотива» Алексея Миранчука, которую он получил сегодня, 31 августа во время встречи с «Ростовом» в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча клубов завершилась со счетом 1:2 в пользу гостей. По словам главного тренера железнодорожников Юрия Семина, травма игрока серьезная.

Встреча подопечных Станислава Черчесова с шотландскими футболистами пройдет 6 сентября в Глазго, а со сборной Казахстана — в Калининграде 9 сентября.

Ранее сообщалось, что «Ростов» сфотографировался с фанатами после победы над «Локомотивом».