Камболов прокомментировал итоги жеребьевки Лиги Европы для «Краснодара»
Полузащитник «Краснодара» Руслан Камболов прокомментировал итоги жеребьевки групповой стадии Лиги Европы, передает Sport24.
Игрок сборной России считает, что главной задачей для клуба является выход в весеннюю часть турнира.
«Нам попалась ровная группа, все соперники по-своему интересны. Главное — выйти в плей-офф. Насколько будет сложно? Думаю, сложно может быть с любым соперником, в Лиге Европы слабых команд нет. Играть со всеми будет интересно, матчи должны получиться напряженными», — сказал Камболов.
Футболист отмечает, что важнейшей частью является точное выполнение указаний тренерского штаба.
«Главное — выполнить установку на матч. Испанский «Хетафе» важно лишить их мяча. Мы все хорошо знаем, как испанцы умеют комбинировать», — считает игрок.