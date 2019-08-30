Камболов прокомментировал итоги жеребьевки Лиги Европы для «Краснодара»

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Полузащитник «Краснодара» Руслан Камболов прокомментировал итоги жеребьевки групповой стадии Лиги Европы, передает Sport24.

Игрок сборной России считает, что главной задачей для клуба является выход в весеннюю часть турнира.

«Нам попалась ровная группа, все соперники по-своему интересны. Главное — выйти в плей-офф. Насколько будет сложно? Думаю, сложно может быть с любым соперником, в Лиге Европы слабых команд нет. Играть со всеми будет интересно, матчи должны получиться напряженными», — сказал Камболов.

Футболист отмечает, что важнейшей частью является точное выполнение указаний тренерского штаба.

«Главное — выполнить установку на матч. Испанский «Хетафе» важно лишить их мяча. Мы все хорошо знаем, как испанцы умеют комбинировать», — считает игрок.

Ранее был объявлен лучший игрок Лиги Европы сезона-2018/19.