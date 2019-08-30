Российская легкоатлетка дисквалифицирована за допинг на восемь лет

<img src="//img.gazeta.ru/files3/642/11615642/8-1w1-pic905-895x505-92228.jpg">

Россиянка Екатерина Медведева дисквалифицирована Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) на восемь лет за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу антикоррупционного легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit (AIU).

25-летняя легкоатлетка, специализирующаяся на спортивной ходьбе, подозревалась в использовании запрещенного вещества или метода. Разбирательство против нее было начато в феврале 2019 года. Спортсменка отстранена на восемь лет, аннулированы все ее результаты с начала 2018.

Шесть лет назад Медведева уже отбывала двухлетнюю дисквалификацию за употребление допинга. Отстранение спортсменки завершилось 12 июня 2015 года, после чего она вернулась к соревнованиям.

Ранее сообщалось, что российский легкоатлет Андрей Дементьев получил отстранение от выступлений на длительный срок.