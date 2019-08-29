Валуев станет комментатором боя Поветкина с Хьюи Фьюри

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Известный российский боксер Николай Валуев станет комментатором титульного боя Всемирной боксерской ассоциации (WBA) между соотечественником Александром Поветкиным и британцем Хьюи Фьюри. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Матч ТВ».

Бывший чемпион мира по версии данной ассоциации будет комментировать поединок не один, а вместе с Борисом Скрипко и Романом Гришиным.

Встреча Поветкина с Фьюри пройдет в субботу, 31 августа в рамках боксерского шоу в Лондоне. Однако главным событием вечера станет бой двукратного олимпийского чемпиона из Украины Василия Ломаченко с британским чемпионом Олимпийских игр 2017 года Люком Кэмпбеллом. Они поборются за чемпионский пояс версии WBA, а также по версии Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC) в легком весе.

Валуев был чемпионом мира в супертяжелом весе в 2005-2007 и 2009 годах, временным чемпионом мира по версии WBA (2008-2009).

Ранее сообщалось, что экс-чемпиона Абсолютного бойцовского турнира (UFC) отправили в нокаут в уличной драке.