«Барселона» договорилась с «ПСЖ» о трансфере Неймара, сообщает СМИ

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Представители каталонской «Барселоны» смогли договориться с руководством французского «Пари Сен-Жермен» о возвращении бразильского нападающего Неймара в стан сине-гранатовых. Об этом сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, стороны смогли согласовать все необходимые условия сделки. Ожидается, что парижане объявят о трансфере в ближайшие несколько часов.

В составе «Барсы» Неймар выступал с 2013 по 2017 год. «ПСЖ» купили бразильского форварда у каталонцев за €222 млн, что сделало его самым дорогим игроком в истории футбола.

В текущем сезоне игрок не принял участия ни в одном матче в составе парижской команды по причине травмы.

Ранее сообщалось, что матч чемпионата Франции был остановлен из-за гомофобного баннера.