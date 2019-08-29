«Барселона» договорилась с «ПСЖ» о трансфере Неймара, сообщает СМИ
Представители каталонской «Барселоны» смогли договориться с руководством французского «Пари Сен-Жермен» о возвращении бразильского нападающего Неймара в стан сине-гранатовых. Об этом сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По информации источника, стороны смогли согласовать все необходимые условия сделки. Ожидается, что парижане объявят о трансфере в ближайшие несколько часов.
В составе «Барсы» Неймар выступал с 2013 по 2017 год. «ПСЖ» купили бразильского форварда у каталонцев за €222 млн, что сделало его самым дорогим игроком в истории футбола.
В текущем сезоне игрок не принял участия ни в одном матче в составе парижской команды по причине травмы.
Ранее сообщалось, что матч чемпионата Франции был остановлен из-за гомофобного баннера.
#Calciomercato | #Barcellona, accordo raggiunto per #Neymar: a breve la firma ⬇️https://t.co/smm2NkMldt— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) 29 августа 2019 г.