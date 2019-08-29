Умер фигурант дела о коррупции в ФИФА
Бывший президент Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) парагваец Николас Леос скончался в возрасте 90 лет, передает РИА «Новости».
Как сообщает ABC Color, в последнее время экс-функционер находился под домашним арестом в Асунсьоне из-за расследования дела о коррупции в Международной федерации футбола (ФИФА).
Лаос подозревался в получении взятки за голоса на выборах места проведения чемпионата мира 2002 года.
Ранее сообщалось, что глава подмосковной федерации по бодибилдингу умер в свой день рождения.