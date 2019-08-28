«Краснодар» и «Динамо» поборются за Зайца

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Полузащитник турецкого «Фенербахче» Миха Зайц попал в зону интересов двух клубов Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает TRT SPOR.

По информации источника, хавбеком заинтересовались в московском «Динамо» и в «Краснодаре». Также сообщается, что «быки» предложили турецкому клубу €4 млн за 25-летнего словенца. Однако в «Фенербахче» отказываются рассматривать предложения ниже €6 млн

Зайц выступал в Словении за «Интерблок», «Олимпию» и «Целе». В 2017-м он стал игроком «Эмполи», а два года спустя перешел в «Фенербахче». В прошлом сезоне он провел в итальянской Серии А 20 матчей (3 гола и 2 передачи), в турецкой Суперлиге — 10 игр (2 гола). В его активе 15 матчей и 4 гола в составе сборной Словении.

Ранее сообщалось, что московский «Спартак» готов заплатить €9 млн за форварда турецкого «Галатасарая».