18-летний игрок «Ливерпуля» обвинил клуб в нанесении психологической травмы

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Представители форварда английского «Ливерпуля» Бобби Данкана обвинили руководство клуба в том, что игрок не может покинуть команду, передает Daily Mail.

18-летний футболист недавно заявил, что хочет перейти в другую команду на правах аренды. На тот момент нападающим интересовались датский «Нордшелланн» и итальянская «Фиорентина». Однако «красные» отказались отпускать игрока.

По словам представителей Данкана, такое отношение к форварду влияет на его психическое состояние. Они заявили, что он уже четвертый день не выходит из дома. находясь в стрессовом состоянии.

«О будущем Бобби было сказано много. Все должно подойти к завершению после разговора со спортивным директором «Ливерпуля» Майклом Эдвардсом. За несколько месяцев до конца минувшего сезона Данкан разговаривал с руководством клуба, после чего было признано, что он несчастлив. Со стороны директора академии Алекса Инглторпа было предложено подобрать предложения по поводу ухода футболиста.

Мы смогли найти несколько команд, готовых взять Бобби в аренду на сезон с опцией выкупа в £1,5 млн и больше. Однако руководство клуба дало понять, что такая сделка не произойдет.

Бобби получает маленькую зарплату, а нового контракта получать не будет. Из-за этого Бобби не выходил из своей комнаты в течение четырех дней и больше никогда не вернется в «Ливерпуль». В данный момент мы переживаем о его психологическом здоровье и благополучии», — заявил агент Данкана Саиф Руби.

Ранее бывший игрок «Ливерпуля» сел в тюрьму.