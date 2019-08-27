«Краснодар» снова проиграл «Олимпиакосу» и вылетел из Лиги чемпионов
Российский клуб «Краснодар» потерпел поражение от греческого клуба «Олимпиакос» в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Встреча, прошедшая в Краснодаре, завершилась со счетом 1:2. Первый матч закончился разгромом «Краснодара» со счетом 4:0.
Теперь российский клуб будет выступать в Лиге Европы. Соперник «быков» определится по итогам жеребьевки, которая пройдет в Монако.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Футбол. Лига чемпионов. Квалификация. Раунд плей-офф. Ответный матч
«Краснодар» (Краснодар, Россия) — «Олимпиакос» (Пирей, Греция) — 1:2
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