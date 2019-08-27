Поздняков рассказал об обязанностях Медведевой как посла на ОИ-2020

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Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков рассказал о том, чем будет заниматься российская фигуристка Евгения Медведева, выбранная 27 августа послом российской команды на Олимпийский игры 2020 года в Токио.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию пресс-конференции.

«Женя будет лицом и душой нашей олимпийской команды. Она будет участвовать во всех медиа-активностях. А кроме того, в ее обязанности входит болеть за ребят на трибунах и мотивировать их», — цитирует главу ОКР корреспондент «Газеты.Ru».

В 2018 году фигуристка завоевала серебряную медаль Олимпийских игр в Пхенчхане.

Ранее он рассказал об отношения российского комитета с Международным олимпийским комитетом.