Поздняков рассказал об обязанностях Медведевой как посла на ОИ-2020
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков рассказал о том, чем будет заниматься российская фигуристка Евгения Медведева, выбранная 27 августа послом российской команды на Олимпийский игры 2020 года в Токио.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию пресс-конференции.
«Женя будет лицом и душой нашей олимпийской команды. Она будет участвовать во всех медиа-активностях. А кроме того, в ее обязанности входит болеть за ребят на трибунах и мотивировать их», — цитирует главу ОКР корреспондент «Газеты.Ru».
В 2018 году фигуристка завоевала серебряную медаль Олимпийских игр в Пхенчхане.
Ранее он рассказал об отношения российского комитета с Международным олимпийским комитетом.