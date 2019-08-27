17-летняя волейболистка была изнасилована полицейскими

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17-летняя волейболистка, выступающая за команду Московской области в рамках финала первенства России по пляжному волейболу в Анапе, была изнасилована полицейскими. Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент произошел в ночь на 26 августа в поселке Витязево под Анапой, где проходил финал чемпионата России по данному виду спорта.

Как сообщают источники, над девушкой надругались после соревнований, когда она сбежала с базы, уединившись с парнем на пляже. Личность молодых людей не раскрывается.

Пара целовалась, когда их застала полиция. Молодой человек испугался и сразу убежал, а девушка — не успела. Полицейские шантажировали спортсменку, обещая рассказать о ее поведении тренеру. Представители правопорядка также пообещали ей неприятности. В итоге они принудили волейболистку к сексуальным действиям. Один из них караулил, пока двое других воспользовались несовершеннолетней девушкой.

Как уверяет старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю по взаимодействию со СМИ Элла Тюкова, полицейские, участвовавшие в инциденте, уже уволены. В их отношении возбуждено уголовное дело по статье «Понуждение к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетней».

Ранее сообщалось, что глава подмосковной федерации по бодибилдингу Дмитрий Жигулин умер в свой день рождения в возрасте 47 лет.