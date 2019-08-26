Владелец «Торпедо» погасил долг клуба в размере миллиарда рублей

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Бывший нападающий сборной России по футболу, ныне популярный блогер Евгений Савин взял интервью у владельца московского футбольного клуба «Торпедо» Романа Авдеева.

«Почему летом пригласил Сергея Игнашевича в «Торпедо»? Мы обсуждали вопрос, нужно ли менять Игоря Колыванова, и никто не выступал за то, чтобы это всенепременно сделать. Я к Игорю Колыванову испытываю только благодарность, перед ним была поставлена задача — он ее выполнил хорошо. Но надо дальше двигаться вперед. Уже погасил долг клуба в размере одного миллиарда рублей. Все из своего кармана», — сказал Авдеев на видео Youtube-канала «Красава».

«Торпедо» выступает в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и после десяти туров располагается на первом месте с 25 очками.

Ранее сообщалось, что Елена Еленцева, занимающая пост президента футбольного клуба «Торпедо», рассказала, что думает по поводу перехода в ее команду экс-игрока «Спартака» и сборной России Романа Шишкина.