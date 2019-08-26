Сборная России проиграла Аргентине перед чемпионатом мира

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Мужская сборная России по баскетболу потерпела поражение от национальной команды Аргентины в товарищеском матче перед стартом чемпионата мира.

Встреча, прошедшая в Китае, завершилась со счетом 64:85 (18:8, 21:20, 20:20, 26:16) в пользу аргентинцев.

Отметим, что последний контрольный матч подопечные Сергея Базаревича проведут со сборной Испании 28 августа. Начало встречи в 19:00 по московскому времени.

Кубок мира пройдет в восьми городах Китая в период с 31 августа по 15 сентября. Сборная России на первом групповом этапе сыграет в группе B, соперниками россиян станут сборные Нигерии, Южной Кореи и Аргентины.

Ранее сообщалось, что чемпионат мира по баскетболу 2022 года среди женщин может пройти в Екатеринбурге.