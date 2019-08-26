Василевский и Бобровский попали в топ-3 лучших вратарей НХЛ
Российский голкипер «Тампа Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский признан лучшим голкипером сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии аналитиков телесети NHL Network, передает РИА «Новости».
В прошедшем розыгрыше регулярного чемпионата Василевский повторить рекорд НХЛ по победам в течение регулярного сезона (62), а также помог своему клубу завоевать Президентский кубок. Сам игрок стал обладателем «Везина Трофи», который присуждается лучшему голкиперу регулярного сезона.
Второе место в рейтинге занял еще один россиянин Сергей Бобровский, перешедший в межсезонье из «Коламбус Блю Джекетс» во «Флориду Пантерз». В прошлом сезоне он принял участие в 62 матчах регулярного чемпионата, отразив 91,3% бросков по своим воротам.
В плей-офф он сыграл в десяти встречах и отразил 92,5% шайб.
Третье место в рейтинге занял голкипер «Даллас Старз» Бен Бишоп.
Ранее Василевский поделился эмоциями от подписания нового контракта с «Тампой».
Топ-10 голкиперов НХЛ:
1. Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»)
2. Сергей Бобровский («Флорида Пантерз»)
3. Бен Бишоп («Даллас Старз»)
4. Кэри Прайс («Монреаль Канадиен»)
5. Туукка Раск («Бостон Брюинз»)
6. Марк-Андре Флери («Вегас Голден Найтс»)
7. Брэйден Холтби («Вашингтон Кэпиталз»)
8. Джордан Биннингтон («Сент-Луис Блюз»)
9. Пекка Ринне («Нэшвилл Предаторз»)
10. Джон Гибсон («Анахайм Дакс»).