Василевский и Бобровский попали в топ-3 лучших вратарей НХЛ

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Российский голкипер «Тампа Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский признан лучшим голкипером сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии аналитиков телесети NHL Network, передает РИА «Новости».

В прошедшем розыгрыше регулярного чемпионата Василевский повторить рекорд НХЛ по победам в течение регулярного сезона (62), а также помог своему клубу завоевать Президентский кубок. Сам игрок стал обладателем «Везина Трофи», который присуждается лучшему голкиперу регулярного сезона.

Второе место в рейтинге занял еще один россиянин Сергей Бобровский, перешедший в межсезонье из «Коламбус Блю Джекетс» во «Флориду Пантерз». В прошлом сезоне он принял участие в 62 матчах регулярного чемпионата, отразив 91,3% бросков по своим воротам.

В плей-офф он сыграл в десяти встречах и отразил 92,5% шайб.

Третье место в рейтинге занял голкипер «Даллас Старз» Бен Бишоп.

Ранее Василевский поделился эмоциями от подписания нового контракта с «Тампой».

Топ-10 голкиперов НХЛ:

1. Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»)

2. Сергей Бобровский («Флорида Пантерз»)

3. Бен Бишоп («Даллас Старз»)

4. Кэри Прайс («Монреаль Канадиен»)

5. Туукка Раск («Бостон Брюинз»)

6. Марк-Андре Флери («Вегас Голден Найтс»)

7. Брэйден Холтби («Вашингтон Кэпиталз»)

8. Джордан Биннингтон («Сент-Луис Блюз»)

9. Пекка Ринне («Нэшвилл Предаторз»)

10. Джон Гибсон («Анахайм Дакс»).