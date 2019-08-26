Гонщик потерял память после аварии

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Итальянский гонщик команды «Дукати» Андреа Довициозо попал в аварию на Гран-при Великобритании MotoGP. Об этом сообщил Motorsport.

По информации источника, Довициозо допустил столкновение с Фабио Куартараро и упал с мотоцикла на асфальт. После столкновения, байк итальянского гонщика загорелся. Довициозо был госпитализирован. Спортсмен жаловался на боли в бедре. В больнице у него диагностировали кратковременную потерю памяти.

Никаких серьезных травм у гонщика не было выявлено. Сообщается, что уже в воскресенье вечером он должен покинуть больницу.

Победу в гонке одержал испанец Алекс Ринс7 Он смог вырвать первое место из рук действующего чемпиона мира Марка Маркеса в последнем повороте. Третье место занял испанец Маверик Виньялес.

33-летний Довициозо выступает в серии с 2008 года, 57 раз поднимался на подиум MotoGP, 14 раз выигрывал этапы серии.

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