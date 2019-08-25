Дубль Агуэро принес «Манчестер Сити» победу над «Борнмутом»

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«Манчестер Сити» обыграл «Борнмут» в матче третьего тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча, прошедшая в Борнмуте, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Серхио Агуэро, также отличился Рахим Стерлинг. У хозяев мяч забил Гарри Уилсон.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В следующем туре «Манчестер Сити» примет «Брайтон энд Хоув Альбион», а «Борнмут» на выезде сыграет с «Лестером».

Ранее сообщалось, что полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне быстрее всех в истории АЛП отдал 50 голевых передач.

Англия. Премьер-лига. 3-й тур

«Борнмут» (Борнмут) — «Манчестер Сити» (Манчестер) — 1:3

Голы: 0:1 — Агуэро, 15; 0:2 — Стерлинг, 43; 1:2 — Уилсон, 45+3; 1:3 — Агуэро, 64.