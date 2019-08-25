Ярда обследуют врачи после боя с Ковалевым
Британский боксер Энтони Ярд проходит тщательное медицинское обследование после поединка с россиянином Сергеем Ковалевым, передает ТАСС.
Об этом проинформировал генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев. Он обосновал это тем, что после смерти российского боксера Максима Дадашева в США был усилен медицинский контроль.
«Да, он пропустил много ударов. Врачи все тщательно проверят, у нас это на жестком контроле. Мы еще больше усилили контроль после случая с Дадашевым», — заявил Кремлев.
Ранее Николай Валуев оценил вклад Ковалева в популяризацию бокса.