Россиянин Ковалев защитил звание чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе
Российский боксер Сергей Ковалев защитил звание чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе.
В поединке за титул отечественный спортсмен оказался сильнее своего соперника из Великобритании, 28-летнего Энтони Ярда. Стоит отметить, что перед началом противостояния англичанин занимал первое место в рейтинге WBO.
Бой продлился 11 раундов, в последнем из которых россиянин отправил своего оппонента в нокаут. По ходу встречи Ярд несколько раз наносил серьезные серьезные удары по корпуса Ковалева, однако тот выстоял и сумел переломить ход поединка.
Важно, что битва состоялась в Челябинске, который является для «крушителя» родным городом.
Всего за карьеру Ковалев провел 39 боев и одержал 34 победы, Ярд — 20 боев и 18 побед.
Ранее сообщалось, что абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе, непобежденный боксер Александр Усик отказался биться с российскими спортсменами.