Россиянин Ковалев защитил звание чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе

<img src="//img.gazeta.ru/files3/771/12160771/RTX6KVRR-pic905-895x505-75553.jpg">

Российский боксер Сергей Ковалев защитил звание чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе.

В поединке за титул отечественный спортсмен оказался сильнее своего соперника из Великобритании, 28-летнего Энтони Ярда. Стоит отметить, что перед началом противостояния англичанин занимал первое место в рейтинге WBO.

Бой продлился 11 раундов, в последнем из которых россиянин отправил своего оппонента в нокаут. По ходу встречи Ярд несколько раз наносил серьезные серьезные удары по корпуса Ковалева, однако тот выстоял и сумел переломить ход поединка.

Важно, что битва состоялась в Челябинске, который является для «крушителя» родным городом.

Всего за карьеру Ковалев провел 39 боев и одержал 34 победы, Ярд — 20 боев и 18 побед.

Ранее сообщалось, что абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе, непобежденный боксер Александр Усик отказался биться с российскими спортсменами.