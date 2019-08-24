Украинский чемпион мира по боксу Усик отказался биться с россиянами

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Абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе, непобежденный боксер Александр Усик отказался биться с российскими спортсменами, сообщает «Громадское телевидение».

Подобное решение атлет объяснил тем, что отечественные бойцы непременно свяжут исключительно спортивное мероприятие с политикой.

«Была информация, что соперником станет Андрей Федосов. Нет, он не будет моим соперником. Почему? Еще перед этим обсуждали, что оппонентом будет Александр Поветкин, я говорил, что не хочу боксировать с этими ребятами, потому что это обязательно переведут в политическую плоскость», — заявил украинец в трансляции, проведенной в его Instagram-аккаунте.

«Они будут обзывать друг друга грубыми словами, это меня не устраивает, это мне не нужно. Я нормально отношусь к российским атлетам и их семьям», - добавил Усик.

Он также предположил, что, в случае проведения поединка, «грязь будет литься с обеих сторон», а это не то, чего он хочет в спортивном противостоянии.

Стоит отметить, что мнение Усика по политическим вопросам особенно востребовано на Украине. Самой острой проблемой, с комментарием по которой к нему постоянно обращаются, является территориальная принадлежность Крыма, так как сам боксер является уроженцем Севастополя.

Тем не менее спортсмен старается уходить от прямого ответа, заявляя, что Крым принадлежит не России или Украине, а людям, которые там живут, и что он «божий».

Ранее сообщалось, что экс-чемпион мира по версии WBC в первом тяжелом весе Григорий Дрозд поделился мнением о предстоящем поединке Сергея Ковалева и Энтони Ярда.