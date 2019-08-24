Финалистка «Ролан Гаррос» не сыграет на турнире US Open

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Финалистка »Ролан Гаррос» — 2019, чешская теннисистка Маркета Вондроушова не сможет принять участие в Открытом чемпионате США из-за травмы, сообщает РИА «Новости».

По информации из микроблога Женской теннисной ассоциации в твиттере, спортсменка была вынуждена сняться с турнира из-за травмы левого запястья.

В первом круге Вондроушова, которая посеяна по 17-м номером, должна была сыграть со швейцаркой Викторией Голубич. Теперь вместо чешки на матч выйдет китаянка Чжан Шуай.

Ранее сообщалось, что россиянка Анна Калинская пробилась в основную сетку US Open.