Буре прокомментировал дисквалификацию Кузнецова

<img src="//img.gazeta.ru/files3/481/10537481/orig-1487662714d7294b50f64999ed9ef4cc1be286ce70-1487662715-pic905-895x505-41153.jpeg">

Заслуженный мастер спорта СССР Павел Буре прокомментировал дисквалификацию российского хоккеиста Евгения Кузнецова, передает «РИА» Новости.

Нападающему запретили участвовать в матчах Континентальной хоккейной лиги и национальной команды указом Международной федерации хоккея (ИИХФ). Такое решение организация приняла ввиду того, что в допинг-пробах россиянина, сданных во время чемпионата мира 2019 года, было обнаружено запрещенное вещество — кокаин.

«Будем надеяться на то, что Женя сможет играть в эти четыре года в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Насколько я знаю, пока идет разбирательство. Будем надеяться, что по его итогам выяснится, что это не так. И будем поддерживать своего игрока. Я всех нюансов не знаю, но остается только надеяться на лучшее», — заявил бывший спортсмен.

Стоит отметить, что НХЛ уже опубликовала заявление, исходя из которого Кузнецов сможет и дальше выступать под эгидой лиги. С 2014 года россиянин защищает цвета клуба «Вашингтон Кэпиталз», в составе которого в 2014 году становился обладателем Кубка Стэнли.

Ранее сообщалось, что стала известна судьба сборной России, которая могла быть лишена бронзовых медалей чемпионата мира 2019 года из-за дисквалификации Евгения Кузнецова.