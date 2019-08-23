WADA заявило о своей неспособности наказать Кузнецова

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Всемирное антидопинговое агенство (WADA) прокомментировало дисквалификацию нападающего «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Евгения Кузнецова, передает ТАСС.

Отечественный спортсмен был лишен права участвовать в матчах Континентальной хоккейной лиги и национальной команды указом Международной федерации хоккея (ИИХФ). Такое решение организация приняла ввиду того, что в допинг-пробах россиянина, сданных во время чемпионата мира 2019 года, было обнаружено запрещенное вещество — кокаин.

«Национальная хоккейная лига не подписала Всемирный антидопинговый кодекс и поэтому не связана его условиями», — заявили в пресс-службе агенства.

В составе «Вашингтон Кэпиталз» Кузнецов становился обладателем Кубка Стэнли в 2018 году, а со сборной России дважды побеждал на чемпионатах мира — в 2012 и 2014 годах.

Ранее сообщалось, что в НХЛ прокомментировали четырехлетнюю дисквалификацию игрока сборной России и «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова.