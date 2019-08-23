В НХЛ прокомментировали дисквалификацию Кузнецова

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Национальная хоккейная лига (НХЛ) прокомментировала четырехлетнюю дисквалификацию игрока сборной России и «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова, передает официальный сайт лиги.

Отечественный спортсмен был лишен права участвовать в матчах Континентальной хоккейной лиги и национальной команды указом Международной федерации хоккея (ИИХФ). Такое решение организация приняла ввиду того, что в допинг-пробах россиянина, сданных во время чемпионата мира 2019 года, было обнаружено запрещенное вещество — кокаин.

«В отличие от ИИХФ, с точки зрения НХЛ и Ассоциации игроков кокаин не считается препаратом, улучшающим работоспособность, поэтому не является запрещённым. Действия Кузнецова — употребление наркотиков, что требует оперативного вмешательства, разбирательства и принудительного лечения», — заявил вице-комиссар лиги Билл Дэйли.

«Кузнецов согласился лично встретиться в комиссаром НХЛ Гэри Беттмэном перед стартом тренировочного лагеря, чтобы обсудить свою ситуацию и рассмотреть своё поведение. Мы воздержимся от комментариев по поводу того, будут ли предприниматься дополнительные действия до тех пор, пока Кузнецов не встретится с комиссаром», — добавил функционер.

В составе «Вашингтон Кэпиталз» Кузнецов становился обладателем Кубка Стэнли в 2018 году, а со сборной России дважды побеждал на чемпионатах мира — в 2012 и 2014 годах.

Ранее сообщалось, что клуб российского хоккеиста Евгения Кузнецова «Вашингтон Кэпиталз» прокомментировал четырехлетнюю дисквалификацию спортсмена.