Экс-наставник сборной России по хоккею высказался о дисквалификации Кузнецова

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Владимир Плющев, занимавший пост главного тренера сборной России с 2002 по 2003 год, высказался по поводу четырехлетней дисквалификации нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова в комментарии «Газете.Ru».

Форвард указом Международной федерации хоккея (ИИХФ) был лишен права участвовать в матчах национальной команды и Континентальной хоккейной лиги. Такое решение организация приняла из-за положительной допинг-пробы спортсмена, сданной во время участия того в чемпионате мира 2019 года. В крови игрока обнаружили кокаин.

«Я думаю, что это были остаточные явления у Евгения. Где-то когда-то находился в компании, дал себе слабину. Иногда молодым хоккеистам, да и вообще спортсменам, хочется почувствовать новые эмоции. Может, это стадное чувство, когда кто-то что-то попробовал – «а ты че, не можешь? Давай с нами». Такое, к сожалению, бывает. », — заявил 64-летний специалист.

«Сколько я с этим парнем работал – и в юниорской, и в молодежной сборных – я никогда не замечал, что у него была какая-либо тяга к табаку, алкоголю и прочим веществам. И даже после серьезных выигранных турниров он никогда себе не позволял расслабления до такой степени, что все окружающие это видели.», — добавил экс-рулевой ряда российских клубов.

«Если Кузнецов докажет, что это был разовый случай, то он сможет потом подать апелляцию на досрочное прекращение дисквалификации.», — заключил Плющев.

В составе сборной России Кузнецов дважды побеждал на чемпионатах мира (в 2012 и 2014 годах), а вместе с «Вашингтон Кэпиталз» становился обладателем Кубка Стэнли в 2018 году.

Ранее сообщалось, что клуб российского хоккеиста Евгения Кузнецова «Вашингтон Кэпиталз» прокомментировал четырехлетнюю дисквалификацию спортсмена.