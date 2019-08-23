У экс-игрока «Спартака» диагностирован рак пищевода

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Бывший защитник московского «Спартака» Василий Кульков болен раком. информация об этом появилась на официальном сайте объединения болельщиков красно-белых «Фратрия».

Как утверждает источник, диагноз экс-футболисты был поставлен еще месяц назад. По словам родственников 53-летнего спортсмена, врачи обнаружили у него плоскоклеточный рак пищевода. В данный момент Кульков проходит второй этап химиотерапии в профильной больнице в Красногорске.

Защитник выступал в составе столичного клуба с 1989 по 1991 год и с 1995 по 1997 год. За это время он стал чемпионом СССР — 1989. А также взял серебро турнира в 1991 году. На счету Кулькова бронзовые медали чемпионата России сезона 1995 года.

В настоящее время он входит в тренерский штаб академии «Спартака» имени Федора Черенкова. В 2013 году он руководил молодежной командой клуба.

Ранее сообщалось, что «Спартак» прервал четырехматчевую победную серию.