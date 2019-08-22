«Спартак» и «Брага» объявили составы на матч квалификации ЛЕ
Московский «Спартак» объявил игроков, которые выступят на первом матче квалификационного раунде плей-офф Лиги Европы.
22 августа столичная команда встретится с португальской «Брагой»
«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Матч начнется в 21:45 по московскому времени.
Цвета «Спартака» выйдут защищать: Максименко, Ещенко, Жиго, Джикия, Айртон, Зобнин, Гулиев, Шюррле, Бакаев З., Мирзов, Понсе.
На скамейке запасных красно-белых окажутся: Ребров, Бакаев С., Мельгарехо, Кутепов, Джано, Умяров, Рассказов.
За «Брагу» будут выступать: Матеус, Нуну Секейр, Пабло Сантос, Бруно Виана, Рикарду Эсгаю, Уилсон Эдуарду, Жоау Пальинья, Франсержио, Андре Орта, Рикарду Орта, Паулинью.
Запасными португальской команды будут: Тьягу Са, Витор Тормена, Клаудемир, Ахмед Хассан, Жоау Новайш, Мурило Коста, Галено.
Ранее сообщалось, что главный тренер туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри пропустит первые два матча Ла Лиги из-за пневмонии.