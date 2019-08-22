Рекордсмена мира могут отстранить от ОИ-2020 из-за пропущенных допинг-тестов

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Спринтер из США Кристиан Коулман пропустил три допинг-теста за последний год. Об этом сообщает The Daily Mail.

По информации источника, инцидент находится на рассмотрении сразу нескольких атлетических организаций — Всемирного антидопингового агентства, Антидопингового агентства США и Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

Представители спортсмена прикладывают все усилия к тому, чтобы один из пропусков допинг-теста не был засчитан.

В 2018 году спринтер смогу становить рекорд мира. Он пробежал дистанцию в 60 м со скоростью 6,34 с. На счету Коулмана две серебряные медали чемпионата мира-2017. В том году американец оказался быстрее известного ямайца Усейна Болта, однако уступил соотечественнику Джастину Гэтлину.

В 2018 году Коулман показал на стометровке результат 9,79 с, который стал седьмым лучшим в истории.

Из-за пропущенных допинг-тестов Коулману грозит двухлетняя дисквалификация, что ставит под угрозу его выступление на Олимпиаде 2020 года.

Ранее сообщалось, что экс-игрок сборной Ганы умер в Лондоне.