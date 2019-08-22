Защитник «Спартака» поделился ожиданиями от матча с «Брагой»

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Защитник «Спартака» Малкольм Баду рассказал, чего ждет от матчей с «Брагой» в рамках раунда плей-офф Лиги Европы, передает газета «Известия».

Первый матч состоится 22 августа в Португалии в 21.45 по московскому времени.

«Нас ждет очень важная игра против «Браги». Если мы хотим выступать в групповом турнире Лиги Европы, то должны побеждать. Надеюсь, нам удастся это сделать. «Брага» — очень сильная команда, но если мы сыграем так же, как в недавнем дерби, то у нас обязательно все получится. Мы знаем, что можем обыграть эту португальскую команду, и недавняя победа «Краснодара» над «Порту» — отличный пример для нас», — заявил футболист.

Ранее наставник «Спартака» Олег Кононов рассказал об ожиданиях от матча с «Брагой» в рамках Лиги Европы.