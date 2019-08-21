В Австрии во время тренировки умер белорусский паралимпиец-колясочник

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В Австрии трагически погиб паралимпиец-колясочник из Белоруссии Дмитрий Рышкевич, сообщает Tag24.

По информации источника, инцидент произошел в преддверии старта чемпионата мира по академической гребле среди паралимпийцев.

Лодка одного из участников перевернулась. Спасти белорусского спортсмена не удалось.

Сообщается, что трагедия произошла на глазах спасателей. Они сразу же бросились на помощь 33-летнему паралимпийцу, однако лодка в тот момент уже успела уйти под воду на глубину в три метра.

Чемпионат мира по академической гребле стартует в Линце и Оттенсхайме 26 августа и продлится до 1 сентября, параллельно будут проходить соревнования паралимпийцев. Эти соревнования являются отборочным стартом Олимпийских и Паралимпийски игр 2020 года в Токио, Япония.

Ранее сообщалось, что российский танцор ударил по лицу партнершу после неудачного выступления.