Российский легкоатлет дисквалифицирован на восемь лет за допинг

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Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) дисквалифицировала на восемь лет российского ходока Сергея Бакулина за нарушение антидопинговых правил, передает ТАСС.

Как сообщает пресс-служба антикоррупционного легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit (AIU), срок отстранения отсчитывается с 3 апреля 2019 года. В начале апреля 2019 года спортсмен был временно отстранен из-за подозрений в употреблении запрещенных веществ.

В 2015 году Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало Бакулина на три года и два месяца за использование допинга.

Ранее была названа дата решения по допинговому делу биатлонистки Маргариты Васильевой.