Рублев вышел во второй круг теннисного турнира в Уинстон-Сейлеме
Россиянин Андрей Рублев вышел в третий круг теннисного турнира в американском Уинстон-Сейлеме.
Во встрече второго раунда он одержал победу над представителем Испании Альбертом Рамос-Виньоласом со счетом 6:7 (5:7), 6:3, 6:1. Продолжительность матча составила 2 часа 18 минут.
В следующем круге Рублев встретится с американцем Сэмом Куэрри.
Ранее сообщалось, что Рублев успешно стартовал на турнире в Уинстон-Сейлеме.
Теннис. Уинстон-Сейлем. 2-й круг
Андрей Рублев (Россия) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания) — 6:7 (5:7), 6:3, 6:1