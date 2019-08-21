Рублев вышел во второй круг теннисного турнира в Уинстон-Сейлеме

<img src="//img.gazeta.ru/files3/596/10875596/2017-09-04T190755Z_78840663_NOCID_RTRMADP_3_TENNIS-U-S-OPEN-pic905-895x505-18674.jpg">

Россиянин Андрей Рублев вышел в третий круг теннисного турнира в американском Уинстон-Сейлеме.

Во встрече второго раунда он одержал победу над представителем Испании Альбертом Рамос-Виньоласом со счетом 6:7 (5:7), 6:3, 6:1. Продолжительность матча составила 2 часа 18 минут.

В следующем круге Рублев встретится с американцем Сэмом Куэрри.

Ранее сообщалось, что Рублев успешно стартовал на турнире в Уинстон-Сейлеме.

Теннис. Уинстон-Сейлем. 2-й круг

Андрей Рублев (Россия) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания) — 6:7 (5:7), 6:3, 6:1