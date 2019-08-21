Болельщик «МЮ» был осужден на 20 месяцев тюрьмы за поведение в самолете

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Болельщик «Манчестер Юнайтед» Адам Уиттингем был осужден на 20 месяцев тюремного заключения за свое поведение в самолете, сообщает The Sun.

По информации издания, 32-летний мужчина начал распивать спиртное сразу по вхождении в самолет. Сначала он громко спорил с одним из пассажиров на футбольную тему, а после задел сотрудника экипажа, пытаясь найти стакан для алкоголя.

Впоследствии Уиттингем избил двух попутчиков из-за их попыток остановить буйное поведение англичанина.

Стоит отметить, что до этого Адам уже привлекался к уголовной ответственности за физическое насилие и нарушение общественного порядка. Впоследствии преступник принес извинения, признавшись в алкогольной зависимости.

Ранее сообщалось, что игрок «Манчестер Юнайтед» Маттео Дармиан выразил желание покинуть команду до конца лета.