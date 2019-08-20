Овечкин войдет в состав совета при главе Мордовии по развитию спорта

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Нападающий сборной России по хоккею Александр Овечкин войдет в состав совета при главе Мордовии Владимире Волкове по развитию физической культуры и спорта, сообщает ТАСС со ссылкой на сайт правительства республики.

«Знаменитый хоккеист Александр Овечкин подтвердил согласие на включение своей кандидатуры в состав совета при главе республики Мордовия по развитию физической культуры и спорта. С соответствующей инициативой ранее выступил глава республики Владимир Волков», — говорится в заявлении.

Сообщается, что в состав совета также входят замминистра спорта России Павел Новиков, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, заслуженный мастер спорта России, спортивный комментатор Ольга Богословская, олимпийский чемпион Алексей Мишин и другие.

«Безусловно, это хороший шаг для популяризации спорта. Своим примером и своими достижениями он так или иначе участвует в развитии спорта в республике и в Российской Федерации», — заявил министр спорта Мордовии Александра Савилов.

Дедушка и бабушка Овечкина по материнской линии являются уроженцами села Шокша Теньгушевского района Мордовии, мать Овечкина также родом из Мордовии.

Ранее сообщалось, что Овечкин добился 13-летнего контракта с «Вашингтоном» без агентов.