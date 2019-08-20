Австралийский футболист-гей рассказал о жизни до каминг-аута

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Футболист из Австралии Энди Бреннан рассказал о своей жизни до каминг-аута, передает «Би-би-си».

Спортсмен рассказал о своей ориентации в мае 2019 года.

По словам австралийца, до тех пор, пока он не раскрыл эту информацию, он был уверен, что все отрицательно воспримут такую новость.

«Когда хранишь секрет о себе и не хочешь, чтобы люди о нём узнали, приходится жить двойной жизнью. Потом ты идешь на тренировку, и тебе нужно сконцентрироваться на своей игре, а не на ориентации. Но трудно не думать об этом», — посетовал Бреннан.

Футболист также отметил, что не берет во внимание негатив в свою сторону, так как его окружают люди, которые выражают ему поддержку.

«Если кто-то говорил обо мне что-то плохое, я не беспокоился, потому что я хотел быть таким. Негативные мнения не должны волновать, потому что вокруг очень много поддержки», — сказа он.

Ранее сообщалось, что студенческая баскетбольная форма бывшего президента США Барака Обамы была продана за $120 тыс.