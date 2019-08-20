Россиянка Валерия Савиных победила в квалификации US Open

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Российская теннисистка Валерия Савиных смогла пройти во второй раунд квалификации Открытого чемпионата США — US Open.

В рамках турнира отечественная спортсменка смогла обойти румынку Патрисию-Марию Циг со счетом 4:6, 7:6 (7:4), 6:3. Встреча спортсменок продлилась два часа и 45 минут.

В течение матча Савиных трижды подала навылет, а также совершила две двойные ошибки и смогла реализовать восемь из 15 брейк-пойнтов. Оппонентка россиянки отметилась двумя эйсами, девятью двойными ошибками и семью брейками.

Теперь российской теннисистке предстоит побороться с представительнице Нидерландов Рихел Хогенкамп за выход в финал квалификации US Open.

Помимо Савинфх, во второй раунд отбора смогли выйти ее соотечественницы — Людмила Самсонова и Варвара Грачева.

В данный момент действующей чемпионкой американского турнира является японская спортсменка Наоми Осака.

Ранее сообщалось, что известная американская теннисистка Серена Уильямс фанатеет от 19-летней канадки Бьянки Андрееску.