Российский боксер подверг критике Украину за отказ от участия в ЧМ

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Чемпион России по боксу в весе до 75 кг Глеб Бакши раскритиковал решение Федерации бокса Украины, которая решила не отправлять национальную сборную на чемпионат мира.

Турнир пройдет в Екатеринбурге.

«То, что сейчас происходит, очень печально. Я даже не хочу думать о политике, она не для меня. Многие партнеры меня поддерживают. Не хочется мараться, лить друг на друга грязь. Мы спортсмены, а спорт должен объединять.

В моем весе Александр Хижняк — действующий чемпион мира, Европы, Европейских игр. В Минске я боксировал с ним в третьем бою, проиграл раздельным решением судей и, конечно, мечтал о реванше в Екатеринбурге. Считаю его самым опасным соперником на данный момент, лучшим вне зависимости от категории. Но нам с ним по силам бороться на равных», — цитирует Бакши RT.

Ранее британец Фьюри ответил на критику в том, что он подбирает себе удобных противников.