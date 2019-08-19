Голы Месси и Ибрагимовича вошли в топ-10 претендентов на премию Пушкаша

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Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала список 10 номинантов на премию Пушкаша, передает Sport24.

Награда ФИФА вручается футболисту, забившему самый красивый гол года.

Среди претендентов — нападающий «Барселоны» Лионель Месси и форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович, которые забили свои мячи в матчах с «Бетисом» и «Торонто» соответственно.

Также в список попали нападающий «РБ Лейпциг» Матеус Кунья, полузащитник «Ривер Плейта» и сборной Перу Хуан Кинтеро, форвард женской сборной Камеруна Аджара Нчут, нападающий «Сампдории» Фабио Квальярелла, форвард женской сборной США Эми Родригес, полузащитник женской сборной Северной Ирландии Билли Симпсон, хавбек «Кристал Пэлас» Андрос Таунсенд и форвард «Дебрецена» Даниэль Зсори.

Ранее капитан «ПСЖ» сравнил Неймара с Роналду и Месси.