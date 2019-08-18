Россиянин легкоатлет Иванюк взял серебро на этапе «Бриллиантовой лиги»

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Российский прыгун в высоту Илья Иванюк стал вторым на 11-м этапе «Бриллиантовой лиги», который проходит в Бирмингеме, передает ТАСС.

Спортсмен показал результат 2,23 метра. Первое место занял представитель Австралии Брендон Старк (2,30 м). Третье место заняли кениец Мэтью Соу и китаец Ван Юй, проигравшие россиянину по количеству попыток.

Ранее сообщалось, что российская легкоатлетка Анжелика Сидорова стала победительницей соревнований по прыжкам с шестом на десятом этапе «Бриллиантовой лиги» в Лондоне.

Легкая атлетика. «Бриллиантовая лига». 11-й этап. Бирмингем

Прыжки в высоту. Мужчины

1. Брендон Старк (Австралия) — 2,30.

2. Илья Иванюк (Россия) — 2,23.

3. Мэтью Соу (Кения) — 2,23.

3. Ван Юй (Китай) — 2,23.