Гол Фирмино принес «Ливерпулю» победу над «Саутгемптоном»
«Ливерпуль» обыграл «Саутгемптон» в матче второго тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Встреча, прошедшая в Саутгемптоне, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Садио Мане и Роберто Фирмино. У хозяев мяч забил Дэнни Ингс.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
В третьем туре «Ливерпуль» дома встретится с «Арсеналом», а «Саутгемптон» на выезде сыграет с «Брайтон энд Хоув Альбион».
Ранее сообщалось, что лондонский «Арсенал» переиграл «Бернли» в матче второго тура АПЛ.
Англия. Премьер-лига. 2-й тур
«Саутгемптон» (Саутгемптон) — «Ливерпуль» (Ливерпуль) — 1:2
Голы: 0:1 — Мане, 45+1; 0:2 — Фирмино, 71; 1:2 — Ингс, 83.