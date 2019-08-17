Гол Фирмино принес «Ливерпулю» победу над «Саутгемптоном»

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«Ливерпуль» обыграл «Саутгемптон» в матче второго тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча, прошедшая в Саутгемптоне, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Садио Мане и Роберто Фирмино. У хозяев мяч забил Дэнни Ингс.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В третьем туре «Ливерпуль» дома встретится с «Арсеналом», а «Саутгемптон» на выезде сыграет с «Брайтон энд Хоув Альбион».

Ранее сообщалось, что лондонский «Арсенал» переиграл «Бернли» в матче второго тура АПЛ.

Англия. Премьер-лига. 2-й тур

«Саутгемптон» (Саутгемптон) — «Ливерпуль» (Ливерпуль) — 1:2

Голы: 0:1 — Мане, 45+1; 0:2 — Фирмино, 71; 1:2 — Ингс, 83.