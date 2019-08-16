Карпин уснул в кинотеатре перед матчем с «Уфой»

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился фото в инстаграме, сообщает «СЭ».

На фото специалист запечатлен спящим в кинотеатре, куда пришел вместе со своей супругой Дарьей Гордеевой.

«Когда любимая жена привела в кино», — подписал снимок наставник «Ростова».

В настоящее время клуб находится на второй строчке турнирной таблицы Российской премьер-лиги (РПЛ). 18 августа в рамках шестого тура чемпионата России «Ростов» сыграет с «Уфой».

Ранее сообщалось, что московский «Спартак» дал экипажу «Аэробуса», который посадил во время аварийной ситуации самолет на кукурузном поле в Подмосковье, бесплатный проход на домашние матчи команды.