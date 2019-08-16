В «Спартаке» оптимистично настроены на дерби с ЦСКА

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Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал, чего ждет от матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского ЦСКА, передает Sport24.

Матч состоится 19 августа в 20.00 по московскому времени.

«ЦСКА — принципиальный соперник, с ними всегда важный матч, который нужно выиграть. К этой игре большое внимание, это дерби, много зрителей. Настроен оптимистично, у нас есть Тиль и Ларссон, которые смогут сыграть», — заявил Цорн.

15 августа в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Спартак» переиграл швейцарский «Тун» и вышел в плей-офф турнира.

Ранее полузащитник «Спартака» поделился ожиданиями от матча с «Брагой».