Италию могут лишить права принимать Олимпийские игры 2026 года

<img src="//img.gazeta.ru/files3/916/10978916/RTS697U-pic905-895x505-55847.jpg">

Джованни Малаго, занимающий пост президента Олимпийского комитета Италии, рассказал о том, что его страна может лишиться права проводить Олимпийские игры 2026 года, передает Tuttosport.

Причиной тому стал закон о реформе системы национального спорта страны. Исходя из него, основные полномочия по организации спортивной деятельности, в том числе и распределение целевых финансовых потоков, теперь будут находиться у правительства.

Такое положение дел противоречит правилам Международного олимпийского комитета. В регламенте организации сказано, что правительства стран не имеют права участвовать в работе местных олимпийских комитетов.

Сборная Италии также может быть лишена возможности выступать под своим флагом на Олимпийских играх 2020 года в Токио.

«Я очень переживаю за будущее олимпийского спорта Италии. Над ним сгустились черные тучи. Последствия могут быть разрушительными», — заявил Малаго.

Ранее сообщалось, что вице-премьер России Ольга Голодец поздравила национальную команду по волейболу с выходом на Олимпийские игры 2020 года, которые пройдут в Токио.