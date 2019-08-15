«Порту» может подать в суд на «Матч ТВ»

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Франсишку Маркеш, занимающий пост директора «Порту» по коммуникациям, раскрыл новые подробности отмены трансляции матча между его командой и «Краснодаром», передает «Спорт-Экспресс».

«Как я уже говорил ранее, «Матч ТВ» должен был заплатить за трансляцию за полтора часа до матча. Они этого не сделали, поэтому мы не дали им сигнал. Все просто», — заявил менеджер.

«Что мы будем делать в связи с тем, что «Матч ТВ» показал последние 10 минут матча? Мы считаем, что это незаконно. Наши юристы рассматривают этот вопрос, и, скорее всего, мы будем решать этот вопрос в суде.», — добавил функционер.

Встреча между «Порту» и «Краснодаром», проходящая в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов и закончившаяся победой «быков» со счетом 3:2, должна была показываться на «Матч ТВ», но телеканал отменил трансляцию, объяснив это тем, что президент «драконов» за несколько часов до начала противостояния изменил условия договора.

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