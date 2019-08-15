Корейский фанат прилетел в Швецию ради одного вопроса для Роналду

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Футбольный болельщик из Южной Кореи Квак-Джи Юк специально прилетел в Швецию ради встречи с нападающим туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, сообщает «Чемпионат.com».

Известно, что болельщику хотелось бюы узнать у португальца, почему он так и не вышел на поле во время матча против сборной звезд южнокорейской К-Лиги, который прошел в Сеуле.

В условиях проведения товарищеской игры было обозначено, чтьо форвард должен был выйти на поле, однако он провел всю встречу на скамейке запасных. После игры «Ювентус» сообщил, что форвард не мог принимать участие во игре из-за мышечных проблем. После игры руководство корейской лиги пришлось принести болельщикам извинения за то, что в матче не принял участия Роналду.

Квак-Джи Юк подошел к игроку сборной Португалии в отеле в Стокгольме, где остановились игроки «бьянконери» на время проведения финала Кубка международных чемпионов

«Почему ты не играл в Корее?» — прокричал по-английски он.

Однако фанат был проигнорирован футболистом.

Ранее сообщалось, что Роналду занимается по индивидуальной программе из-за повреждения.