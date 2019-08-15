Макрегор напал на отказавшегося выпить виски пожилого мужчину

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Экс-чемпион Абсолютного бойцовского турнира (UFC) в двух дивизионах Конор Макгрегор напал на пожилого посетителя бара в Ирландии, сообщает TMZ Sport.

По информации источника, инцидент произошел из-за спора о виски еще 6 апреля.

Магрегор посетил бар в Дублине и угостил всех его посетителей виски собственной марки, однако один из мужчин, наплодившихся там, отказался принимать угощение. Тогда боец смешанного стиля (MMA) попытался натсоять и поставил рюмку перед посетителем.

Вскоре началась драка. Ирландец ударил пожилого мужчину по лицу, двое других посетителей бара быстро схватили Макгрегора и не дали потасовке развиться.

Неизвестно, был ли наказан спортсмен, однако, как утверждает источник, мужчина, подвергшийся нападению, написал заявление в полицию Ирландии.

Интересно, что от удара Макгрегора посетитель даже не упал со стула.

Ранее экс-чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг заявил, что матч-реванш Макгрегора и Жозе Альдо должен возглавить турнир UFC 244.