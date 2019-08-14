«Матч ТВ» предоставил доказательства вины «Порту» в отмене трансляции

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Креативный директор «Матч ТВ» Гавриил Гордеев высказался об обвинениях футбольного клуба «Порту» во лжи, передает РИА «Новости».

13 августа «Матч ТВ» отменил трансляцию ответной встречи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром». На телеканале заявили, что португальский клуб в последний момент потребовал завышенную цену за покупку ТВ-прав и отключил сигнал. Позднее директор «Порту» по вопросам коммуникации Франсишку Мораес назвал «ложью» заявление телеканала, отметив, что по условиям договора «Матч ТВ» был обязан перевести 50 тыс. за полтора часа до начала игры.

Гордеев заявил, что изначально португальская сторона запрашивала €200 тысяч, однако сумму удалось снизить до €50 тыс.

«Соответствующая сумма была зафиксирована в договоре. В этом же договоре было прописано условие о том, что «Матч ТВ» должен произвести оплату до 1 сентября 2019 года», — говорится в заявлении креативного директора «Матч ТВ».

Гордеев отметил, что данный срок связан с подготовкой документов согласно законам России по совершению валютных платежей. Однако, сообщает креативный директор «Матч ТВ», «Порту» прислало письмо с требованиями по обязательной оплате за 1,5 часа до начала игры, хотя такого пункта о дедлайне не было.

Ранее в португальском клубе заявили, что «Матч ТВ» предлагал €15 тыс. за покупку прав на трансляцию.