Киевское «Динамо» вылетело из Лиги чемпионов

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Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Брюгге» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Встреча, прошедшая в столице Украины, завершилась со счетом 3:3 в пользу хозяев. В составе хозяев отличились Виталий Буяльский и Владимир Шепелев, также автоголом отметился защитник Брандон Мехеле. У гостей мячи забили Симон Дели, Руд Вормер и Луа Опенда.

На 82-й минуте за вторую желтую карточку был удален Никита Бурда, а спустя две минуты поле покинул игрок гостей Перси Тайу.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Первый матч завершился победой «Брюгге» — 1:0. Таким образом, в раунд плей-офф вышел бельгийский клуб.

В другом матче норвежский «Русенборг» одержал победу над словенским «Марибором» — 3:1. Первая игра завершилась с таким же счетом.

Ранее сообщалось, что азербайджанский «Карабах» не смог пробиться в групповой раунд Лиги чемпионов.

Футбол. Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. Ответный матч

«Динамо» (Киев, Украина) — «Брюгге» (Брюгге, Бельгия) — 3:3

Голы: 1:0 — Буяльский, 6; 1:1 — Дели, 38; 2:1 — Шепелев, 50; 2:2 — Вормер, 88; 3:2 — Мехеле, 90+3 (автогол); 3:3 — Опенда, 90+5.

Удаления: Бурда, 82 — Тау, 84

«Русенборг» (Тронхейм, Норвегия) — «Марибор» (Марибор, Словения)

Голы: 0:1 — Пожег, 45+2; 1:1 — Сёдерлунд, 54; 2:1 — Конрадссен, 61; 3:1 — Конрадссен, 81.