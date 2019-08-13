Киевское «Динамо» вылетело из Лиги чемпионов
Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Брюгге» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Встреча, прошедшая в столице Украины, завершилась со счетом 3:3 в пользу хозяев. В составе хозяев отличились Виталий Буяльский и Владимир Шепелев, также автоголом отметился защитник Брандон Мехеле. У гостей мячи забили Симон Дели, Руд Вормер и Луа Опенда.
На 82-й минуте за вторую желтую карточку был удален Никита Бурда, а спустя две минуты поле покинул игрок гостей Перси Тайу.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Первый матч завершился победой «Брюгге» — 1:0. Таким образом, в раунд плей-офф вышел бельгийский клуб.
В другом матче норвежский «Русенборг» одержал победу над словенским «Марибором» — 3:1. Первая игра завершилась с таким же счетом.
Ранее сообщалось, что азербайджанский «Карабах» не смог пробиться в групповой раунд Лиги чемпионов.
Футбол. Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. Ответный матч
«Динамо» (Киев, Украина) — «Брюгге» (Брюгге, Бельгия) — 3:3
Голы: 1:0 — Буяльский, 6; 1:1 — Дели, 38; 2:1 — Шепелев, 50; 2:2 — Вормер, 88; 3:2 — Мехеле, 90+3 (автогол); 3:3 — Опенда, 90+5.
Удаления: Бурда, 82 — Тау, 84
«Русенборг» (Тронхейм, Норвегия) — «Марибор» (Марибор, Словения)
Голы: 0:1 — Пожег, 45+2; 1:1 — Сёдерлунд, 54; 2:1 — Конрадссен, 61; 3:1 — Конрадссен, 81.