WADA отреагировало на отстранение российских тяжелоатлетов

<img src="//img.gazeta.ru/files3/699/11977699/WADA-pic905-895x505-49117.png">

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) прокомментировало решение Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) временно отстранить пятерых российских спортсменов из-за нарушения антидопинговых правил, передает ТАСС.

Россияне Руслан Албегов, Давид Беджанян, Олег Чен, Егор Климонов и Тима Туриева отстранены на основании данных московской антидопинговой лаборатории.

«WADA удовлетворено сегодняшним заявлением IWF. Это важное событие показывает, что справедливость восторжествовала в отношении тех, кто, возможно, выступал нечестно в своем виде спорта», — говорится в заявлении WADA.

В организации ожидают больше объявлений об отстранении спортсменов от федераций, проверяющих данные лаборатории.

Ранее сообщалось, что российскую чемпионку дисквалифицировали на восемь лет за допинг.